„Pullid ja karud võidavad, sead tapetakse“

Karud võivad olla samamoodi võitjad kui pullid, vahepealne variant aga turgudel ei tööta. Foto: Reuters/Scanpix

Suure võidu saladus aktsiaturul ei seisne selles, et kõik teie otsused peavad olema õiged, vaid selles, et peate valede otsustega võimalikult vähe kaotama.

Just nii arvab raamatu „Kuidas aktsiatega raha teenida“ autor William J. O’Neil, kelle sõnutsi on iga investori põhieesmärk näidata puhaskasumit. Korraliku kasumi kindlustamiseks tuleb see aga oma positsioone vajadusel likvideerides välja võtta ning kõik baseerub sellel, millal seda teha. See tähendab, et pulli- ja karuturu äratundjad suudavad oma kasumeid maksimeerida, kuid trendide ignoreerijad kaotavad. Ühesõnaga, ole pull või karu, aga ära püüa olla midagi vahepealset.