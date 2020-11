Investeerisin kogemata Eestisse

Toomase teadmata oli Mintose automaatpakkuja kevadest saati Eesti osakaalu üksjagu suuremaks kasvatanud. Foto: Anti Veermaa

Mintose laenukontorid raporteerivad kolmanda kvartali tulemustest ja esmapilgul on põhjust rõõmustamiseks: kevadine kriisiperiood on ületatud ja mõnel juhul on kasvutempo ja laenumaht kõigi aegade tipus. Lisaks üllatas mind automaatpakkuja, millega olin oluliselt enda Eesti positsioone suurendanud.

Kui märtsis eriolukord välja kuulutati, siis valdasid mind kahetised tunded. Ühelt poolt nägin, kuidas investorid järelturule laene müüma tõttasid, ning pole mõtet salata, et panin laenulaada jaoks rahakoti valmis. Samas tundsin kohe, et liiga suurelt investeerida ei julge – mis siis, kui eksin? Laenukontorite portfellid on täis just selliseid kliente, kes majandusbuumis suudavad igasugust intressi maksta, kuid halvematel aegadel on nendega muret rohkem, kui sellest tulu tõuseb. Samal ajal kuulutasid riigid välja laenumoratooriume, inimestel kästi kodus istuda ja mõni sektor, näiteks turism, ohverdati ilma suuremaid küsimusi küsimata.