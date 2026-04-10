Naftaaktsia 187% tootluse üle saan veel rõõmu tunda

Kui Venemaa 2022. aasta veebruaris Ukrainat ründas, kirjutasin siinsamas Äripäeva veergudel, et sõda ei muuda minu investeerimisstrateegiat. Veel samal nädalal toetasin 1000 euroga Ukraina relvajõude. Ka Iraani sõjaks on mul plaan varuks.
Digitaalse kogemuse disaini ettevõte UXDA valis oma uue peakontori asukohaks Preses Nama Kvartālsi A-klassi büroohoone Riias. Uue üürnikuga on nüüdseks reserveeritud juba veerand peagi valmiva hoone büroopindadest. UXDA jaoks määrasid valikus rolli hoone asukoht, panoraamvaated Riiale ja Daugava jõele ning ärikeskuse arhitektuurne iseloom, mis haakub UXDA disainifilosoofiaga: luua eristuvaid, äratuntavaid ja läbimõeldud kogemusi ning lähtuda standardlahenduste asemel oma selgest identiteedist.