Tuhkatriinulood juhtuvad vaid avatud ühiskonnas

Foto: Anti Veermaa

“Autopesijast peaministriks” pole päris see tegelikkus, milles Eesti iga päev elab, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

“Saan enda näitel kinnitada, et Eesti on riik, kus autopesijast võib saada peaminister. Meil kõigil, selgelt ja üheselt ka poliitikutel, tuleb pingutada, et meie ühiskonnas oleksid võrdsed võimalused igal Eestimaa inimesel. Seda sõltumata soost, sünnikohast, emakeelest, sotsiaalsest taustast, puudest, nahavärvist, vanusest, seksuaalsest sättumusest või mis tahes muudest tunnustest. Kõik me oleme seaduse ees võrdsed.”