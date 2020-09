Äriline keerdsõlm, mis tuleb lahti harutada

Foto: Anti Veermaa

Me ei tea veel, millised on need kogemused ja õppetunnid, mida Q-Hausi loost kõrva taha panna, aga oleme teel, et teada saada, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Äripäev leiab, et eri riikide ametkondade, kohtu ja õiguskaitseorganite vaatevälja jõudnud ärikonflikte sisaldavate lugude avalikkuse ette toomine on ajakirjanduse oluline ülesanne. Ajakirjandus teenib avalikkuse õigust saada tõest, ausat ja igakülgset teavet ühiskonnas toimuva kohta. Väga keerulise materjali lahtiharutamise kaudu saab selgeks, milleni võivad viia ühe, pealtnäha mitte kuigi erilise tehinguga seotud asjaolud.