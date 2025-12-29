Et lootus ei jääks vaid lollide lohutuseks

Käes on aeg hakata uusaastalubadusi seadma. Äripäevalt tuleb sõbralik soovitus Eesti riigi- ja omavalitsustöötajatele: lisage sinna tööalaste lubaduste paketti ka lootuse kultiveerimine, eriti ettevõtjate seas.
Riias Preses Nama Kvartālsi arendav AS PN Project alustab uut tagatud võlakirjaprogrammi emissiooni, pakkudes investoritele 9% tootlust lunastustähtajani. Võlakirjade märkimine kestab 30. septembrist 9. oktoobrini. Võlakirjapakkumine annab investoritele võimaluse investeerida ühte Riia olulisemasse uude A-klassi bürooprojekti.