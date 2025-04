Tagasi 07.04.25, 08:16 Pangajuht: uus korter muutub eksklusiivseks Eesti kinnisvaraturg on sisenemas olukorda, kus uusarendus on midagi väga eksklusiivset, ütles Bigbanki juht Jonna Pechter.

Jonna Pechter võttis Bigbanki juhina vastu Tartumaa parima ettevõtte tunnustuse 2024. aasta sügisel. Foto: Andras Kralla

Pechter rääkis Äripäeva raadio esmaspäevases hommikuprogrammis, et uute korterite hinnad on liikunud nii kõrgeks, et selle asemel eelistab mõni ehitada või osta oma maja.

Pangajuht ütles, et näeb uusarenduste kättesaadavuse vähenemist paljudele huvilistele, mis hakkab tõstma ka järelturu korterite hindu.

Pechter andis ka oma hinnangu, kui kaua kestab euribori langusperiood ja millal võiks euribor hakata taas tõusma.