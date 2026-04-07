Prisma lahkub – lõpuks ometi

Kui toormehindade langus ei kipu jõudma toidupoe lettidele, ei tähenda see tingimata, et keegi on konkurentsireegleid rikkunud. Tarneahela õigusraamistikku sisse vaadates leiab ka ühe delikaatse paradoksi, mille vastu aitab vana hea mõistlikult käitumine, kirjutab advokaadibüroo Tegos partner Triinu Järviste.
Meie linnades ja valdades on palju häid arendusplaane, mis vajavad elluviimiseks erasektori partnerit, investorit või lihtsalt suuremat rahvusvahelist tähelepanu. Kuidas aga jõuda nendeni, kellega koos need plaanid päriselt ellu viia?