Head arstid, palun ärge puhuge pilli lõhki

Rasvumisvastaseid ravimeid tuleb sageli kasutada kogu ülejäänud elu, aga kõhnema rahakotiga inimesed ei saa seda nii pikalt omale lubada. See-eest täishinnaga ja eelkõige esteetilistel eesmärkidel ravimi ostmine on rikkamatele jõukohane.
Riias Preses Nama Kvartālsi arendav AS PN Project alustab uut tagatud võlakirjaprogrammi emissiooni, pakkudes investoritele 9% tootlust lunastustähtajani. Võlakirjade märkimine kestab 30. septembrist 9. oktoobrini. Võlakirjapakkumine annab investoritele võimaluse investeerida ühte Riia olulisemasse uude A-klassi bürooprojekti.