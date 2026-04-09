Ajakirjanik: erakliinikute turul võib uusi koondumisi tulla veel

Sel nädalal tuli uudis, et Medicum ostab ära Fertilitase erakliinikud.
Foto: Eiko Kink
Sel nädalal tuli uudis, et Medicum ostab ära Fertilitase erakliinikud. Kui väikeseid oste on siin-seal olnud, siis Fertilitas ei ole just väiketegija.
“Fertilitas oli tõesti selline suurem amps, mis tekitab spekulatsioone ja põnevust ‒Tallinnas on veel mitu sellist 3-4miljonise aastakäibega erakliinikut, kus ka need omanikud ja asutajad hakkavad sinna vanusesse jõudma, et võib-olla vaatavad ringi, mida teha oma elutööga ja võib veel lähiaastatel koondumisi näha või isegi võib-olla sel aastal,” rääkis Heinsalu.
Veel rääkis ajakirjanik Äripäeva raadio hommikuprogrammis Tallinna haiglast, arstide ja õdede palkadest ning sellest, miks paistab Medicumi tehing eriti silma.