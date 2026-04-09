Tagasi Ajakirjanik: erakliinikute turul võib uusi koondumisi tulla veel Erakliinikute ühinemisi ja üleostmisi võib veelgi tulla, sest parajas vanuses ja seisus kliinikuid on turul mitmeid, rääkis Meditsiiniuudiste portaali juht Kadi Heinsalu. Hommikuprogramm

Sel nädalal tuli uudis, et Medicum ostab ära Fertilitase erakliinikud. Kui väikeseid oste on siin-seal olnud, siis Fertilitas ei ole just väiketegija.

“Fertilitas oli tõesti selline suurem amps, mis tekitab spekulatsioone ja põnevust ‒Tallinnas on veel mitu sellist 3-4miljonise aastakäibega erakliinikut, kus ka need omanikud ja asutajad hakkavad sinna vanusesse jõudma, et võib-olla vaatavad ringi, mida teha oma elutööga ja võib veel lähiaastatel koondumisi näha või isegi võib-olla sel aastal,” rääkis Heinsalu.

Veel rääkis ajakirjanik Äripäeva raadio hommikuprogrammis Tallinna haiglast, arstide ja õdede palkadest ning sellest, miks paistab Medicumi tehing eriti silma.