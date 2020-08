Nordeconi juht: ehitajatel peabki veel hästi minema

Nordeconi juht Gerd Müller. Foto: Raul Mee

Täna hommikul teatavad poolaasta tulemustest Baltikumi börsimaastiku ühed suurimad ehitusfirmad Nordecon ja Merko. Nordeconi juht Gerd Müller selgitas Äripäeva Raadio hommikuprogrammis, millest ettevõtte näitajad kõnelevad.

Nordeconi tegevjuhi Gerd Mülleri sõnul on teise kvartali tulemused täiesti ootuspärased ja nendesse väga kinni jääda ei tasu, kuna suuremad ehitusettevõtted ehitavad täna neid projekte, mis on sõlmitud enne koroonakrisi algust. "Tänasel hetkel ehitusettevõtetel peabki minema hästi veel. Et see langus ei ole sellesse sektorisse lihtsalt jõudnud," ütles Müller Äripäeva raadio hommikuprogrammis.