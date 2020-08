Lärm selle ümber, et töölepingu seadus on ajast ja arust, on asjatu

Foto: Liis Treimann

„Töö ja palgaˮ saates tuleb seekord juttu sellest, millised on ettevõtjate võimalused koondamise ja palgakärpe puhul nüüd, kui töötukassa toetust enam taotleda ei saa.

Räägime Eversheds Sutherland Ots & Co vandeadvokaadi ja tööõiguse valdkonna juhi Tambet Toomelaga sellest, milliste valdkondade ettevõtted enim toetust palusid, kas meede oli tulemuslik ja kas töölepingu seadus on ikka ajast ja arust või on lärm asjatu.

Saadet juhib Äripäeva Personaliuudiste juht Kai Miller.

Kuula saadet siit: