Muinasjutuvestjale meeldib mehi nutma ajada. Ja naerma ka

"Delovõje Ljudi" seekordne saatekülaline Polina Tšerkassova (roosas) ja saatejuht Alyona Stadnik

Antropoloogi, muusiku ja muinasjutuvestja Polina Tšerkassova sõnul peab selleks, et inimesed sind kuulaks, olema siiras ja haavatav.

Oma jutuvestlusõhtutel suudab ta oma sõnul isegi mehi nutma panna. Kui nii juhtub, on see tema jaoks märk sellest, et esinemine on korda läinud – inimesed mõtlevad kaasa ja jutud poevad hinge.