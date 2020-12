Investorid asusid kiirelt täitma kasvava nõudlusega turunišši

Foto: Raul Mee

Kui USAs, Soomes ja muudes arenenud riikides on panikapikade, ehk miniladude kasutamine juba aastaid kestev tõusev trend, siis Eestis on neid veel vähe arendatud.

Nõudlust nende järele näitab see, et käesoleva aasta kriis jättis minilaod puutumata ja kui vaadata ringi kinnisvaraportaalides, siis kuulutusi üürliste otsimiseks eriti pole. See tähendab, et neil on üürilised juba olemas.