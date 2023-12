Artikkel

Edukas tiimijuht räägib inimestega ja kaasab neid pidevalt

NICO Eesti ärijuht Siim Palumets ja Persona tooteomanik ja meeskonnajuht Sirli Vaher räägivad karjäärist IKT sektoris ning selle võludest ja väljakutsetest.

Fujitsu Persona tooteomanik ja meeskonnajuht Sirli Vaher ning NICO Eesti ärijuht Siim Palumets jagavad oma kogemust Fujitsust kui tööandjast. Kuidas hoida erinevaid tiimiliikmeid ühtsena ning kuidas eristub värbamine IKT sektorisse teistest valdkondadest?

Tiimijuhina on oluline leida ühisosa väga erineva profiiliga töötajate vahel, seda eriti IKT sektoris, kus ühes meeskonnas on erinevas vanuses ja erineva taustaga inimesi. “Teada-tuntud põhitõed töötavad: räägi inimestega ja kaasa neid. Oluline on, et kõik tunneksid, et nad on kuulatud ja märgatud. Ajal, mil üha rohkem tööd on ekraani taga ja inimesed igapäevaselt nii palju kokku ei puutu on aina olulisem ka juhil see aeg võtta, et päriselt töötajaga rääkida ja veel olulisem - teda kuulata,” räägib Fujitsu Eesti Persona tooteomanik ning meeskonnajuht Sirli Vaher.

Vaher lisab, et tihti tuleb ka ette, et on vaja teha ebapopulaarseid otsuseid ja see on tiimijuhi töös ilmselt üks keerulisemaid hetki. “Kahjuks alati ei saa kõiki ühtmoodi kohelda. Kõigil ei saa palka tõsta. On oluline neid hetki tabada, süda kõvaks teha ja otsustada. Kõige tähtsam selle juures on avatult ja ausalt ka inimestele rääkida, miks mingi otsus sünnib ja mis seal taga on.”

Ennast turu kõige innovaatilisemaks IT-personaliteenuste agentuuriks nimetava NICO Eesti ärijuht Siim Palumets on värbamisega tegelenud pikalt ning toob IKT sektorisse värbamise puhul välja asjaolu, et vahel on ettevõtetel vaja leida inimest, keda Eestis on ehk üks või kaks. “Neid inimesi enam ainult palgaga ei meelita. Olulisemad on hoopis, kas konkreetne töö annab mingisugust lisandväärtust. Näiteks tihti motiveerib selliseid spetsialiste töö avaliku sektori projektides, sest nad teavad, et nende töö tulemusel muutub üks või teine teenus paremaks,” räägib Palumets.

Nii Vaher kui Palumets toovad välja, et IT sektoris on üsna tavapärane, et ühel positsioonil töötatakse 2-3 aastat ning siis liigutakse edasi. “Selles valdkonnas toimub areng kiiresti ning ka inimesed sellel alal on ideaalis motiveeritud ning arendavad end ka töövälisel ajal isiklike projektide kallal nokitsedes. Tööturul on selgelt eelistatumad need kandidaadid, kellel kirg alal vastu igalt poolt välja paistab.”

Lisaks tuleb saates juttu võrgustumisest, isikliku brändi tähtsusest ning naistest IT-sektoris.

Saadet juhib Sigrid Hiis.