Renditeenus on kaubanduse tulevik: tarbija himustab aina enam jätkusuutlikkust

Toodete elutsükli pikendamine ja ringmajandus saavad iga päevaga aina aktuaalsemateks teemadeks, selgitavad Antti Adur ja Piret Paulus. Foto: Äripäev

Üha rohkem inimesi eelistab asjade päriseks ostmise asemel neid rentida – ühest küljest on nii soodsam, teisalt võimaldab see vanaks jääma kippuva eseme asendada uuega. Samuti on selline käitumine keskkonnasõbralik, sest ese leiab uue omaniku.

Inbanki äriarenduse juht Piret Paulus toob värskes Äripäeva raadio sisuturundussaates välja, et renditeenust hoogustab tarbijate ootus saada kõige uuemat ja kõige paremat. Seadmed ja nende funktsioonid arenevad lihtsalt nii kiirelt.

Teiseks tõukab renditeenuse eelistamist tagant inimeste arusaam, et asju ei pea tingimata omama. Jätkusuutlikkus ja roheline mõtteviis aitavad seadmetel uuesti ringlusse sattuda ja toote eluiga pikendada.

Kuid millistes sektorites renditeenus enim õitseb? Tehnoloogia rentimine on harjumuspärane, kuid mujal Euroopas pakutakse renditeenusena näiteks elektrijalgrattaid, fototehnikat, aga ka prille. Renditeenusest saab kaubanduse tulevik. Kuid kaupmehed võiksid seadmete rentimisega julgemad olla. Kui klient saab hea kogemuse, elavdab see müüki ja toob brändile kasu, selgitab iDeal Groupi juht Antti Adur.

Renditeenuste ja ringmajanduse teemadel räägivad saates Inbanki äriarenduse juht Piret Paulus ja iDeal Groupi juht Antti Adur. Juttu tuleb nii renditeenuste turust üldiselt, tarbijatrendidest kui regulatsioonidest, mis suunavad uute teenusteni. Toome näiteid ka Inbanki renditeenuse lahenduse edulugudest. Saadet juhib Hando Sinisalu.