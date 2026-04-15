Tagasi Indrek Lepik: turgude taastumine viitab Iraani sõja peatsele lõpule S&P 500 taastumine ja naftafutuuride langus alla 100 dollari annavad märku, et sõda Iraanis võib hakata lõppema, ütles Äripäeva välisuudiste toimetaja Indrek Lepik. “Turg teab tõde,” lausus ta. Hommikuprogramm

“Inimesed, kes raha liigutavad, usuvad, et see sõda hakkab läbi saama,“ sõnas Lepik. ”See on kõige selgem prognoos, mida me saame anda olukorras, kus Donald Trumpi administratsiooni tegevus on erakordselt ettearvamatu.“

USA kehtestatud mereblokaad Hormuzi väinas on osutunud oodatust tõhusamaks ja pannud Iraani tugeva majandussurve alla, rääkis Lepik. Kuna naftatootmist ei saa kiiresti peatada, tuleb toodang kuhugi paigutada, kuid ladustamisvõimekus on piiratud ning võib lähinädalatel ammenduda.

See sunnib Lepiku sõnul Iraani tegutsema, et vältida majanduslikku kokkuvarisemist enne 22. aprillil lõppevat relvarahu. Kui varem räägiti peamiselt USA survest saabuvate vahevalimiste kontekstis, siis nüüd on kiire ka Iraanil, märkis Lepik.