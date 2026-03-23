Hormuz on lukus, Iraani pommitatakse – naftaturg hingab miskipärast kergendatult

USA president Donald Trump andis korralduse lükata viieks päevaks edasi võimalikud sõjalised löögid Iraani elektrijaamade pihta. Otsus tuli vaid mõni tund enne tähtaega, mis oleks võinud nüüd juba neljandat nädalat kestvas konfliktis pingeid veelgi teravdada.
Tõstetehnika soetamine tähendab ettevõttele sageli suurt ühekordset investeeringut, samal ajal kui rendimudel võimaldab kulusid pikema perioodi peale jaotada ning jätta raha ettevõtte põhitegevusse ja arengusse. Äripäeva küsimustele vastab uute elektritõstukite täisteenusrenti pakkuva Forklift OÜ renditeenuste ärijuht Raido Karik.