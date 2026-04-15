Orbani veto kadumine paneb Euroopa suurriigid keerulisse olukorda
Pärast krahhi üldvalimistel ei osale Euroopa Ülemkogul enam Viktor Orban, kelle jäik vastuseis pärssis Ukraina abistamist. Ent mure on nüüd neil valitsusjuhtidel, kes said oma erimeelsust Orbani selja taga mugavalt peita.
Euroopa Liidus on tekkinud uus poliitiline olukord pärast Viktor Orbani valimiskaotust ja Peter Magyari võitu, mis on avanud võimaluse Ungari suhete paranemiseks Brüsselis ning Ukrainale mõeldud 90miljardise laenu käikulaskmiseks.
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