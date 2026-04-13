Orbani kaotus avab Ukraina abimiljarditele tee: EL survestab Magyarit reformidele
Euroopa Liidus on tekkinud uus poliitiline olukord pärast Viktor Orbani valimiskaotust ja Peter Magyari võitu, mis on avanud võimaluse Ungari suhete paranemiseks Brüsselis ning Ukrainale mõeldud 90miljardise laenu käikulaskmiseks.
Kui kaupmees ütleb tarnijale, et hinnatõusu korral võib kaup sortimendist välja jääda, kas see on tavapärane äriline läbirääkimine või juba lubamatu surve? Ja millal võivad ebaausate kaubandustavade reeglid puudutada ettevõtet, kes ise üldse toitu ei müü?