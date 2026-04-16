Autoajakirjanik: täielikust isejuhtimisest oleme jätkuvalt väga kaugel

Tema hinnangul on areng takerdunud juriidikasse. “Ma pole kindel, kas autotööstuses on üldse ihalust viienda tasemeni jõuda,“ tõdes Salumäe.

Intervjuus rääkis veel Salumäe, et inimesed kipuvad uusi tehnoloogiaid kuritarvitama ning et Elon Musk on eksitavate nimetuste tõttu ametivõimude kriitika alla sattunud.

Küsis Ken Rohelaan.