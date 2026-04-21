Rain Lõhmus: LHVs asendamatuid staare pole, 10% nõrgematest tuleb igal aastal välja vahetada

Rain Lõhmus sõnul on LHV aeg “rahvaspordiklubina“ läbi. Uue juhi Erki „kill you“ Kilu käe all ootab panka ees radikaalne verevahetus, kus asendamatuid staare pole ning organisatsiooni roiskumise vältimiseks saadetakse igal aastal pingile 10% nõrgematest lülidest.

Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda artiklit lugedes teada: kuidas plaanib Erki "Kill You" Kilu muuta LHV tõeliseks profiklubiks;

millised on Rain Lõhmuse kompromissitud visioonid LHV tuleviku osas;