LHV koosolekul kõlas mantra, mida iga aktsionär peaks pühaks pidama
Käisin sel nädalal LHV aktsionäride üldkoosolekul. Rain Lõhmus, kelle visioonile on see pank üles ehitatud, tuletas meelde vana, kuid vahel ununema kippuvat tõde: kõige olulisem on investorile omakapitali tootlus.
Tewoxi võlakirjaemissiooni lõpuni on jäänud neli päeva, Eesti, Läti ja Leedu investorid saavad võlakirju märkida kuni 29. septembrini. Kokku 21 toimivat kaubandusobjekti haldav ettevõte pakub fikseeritud intressimäära 8% aastas. Juba siis, kui turul kaheldi füüsilise kaubanduse tulevikus, otsustas Tewox investeerida kaubandusparkidesse ja toidupoodidesse. Täna moodustavad kaubanduspargid – mida ettevõttel on kokku 10 – üle 87% Poolas lisanduvast uuest jaekaubanduspinnast ning Tewoxi portfelli väärtus küündib 223,9 miljoni euroni.