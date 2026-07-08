Hugo Osula soovitab presidendiks valida Riho Ühtegi. “Liider peab olema majas”
Mootor Grupi juhatuse esimees Hugo Osula kuulub nende tuntud inimeste hulka, kes eelmisel nädalal avalikustasid üleskutse, et kindralmajor ja endine Kaitseliidu juht Riho Ühtegi oleks hea presidendikandidaat.
Riias Preses Nama Kvartālsi arendav AS PN Project alustab uut tagatud võlakirjaprogrammi emissiooni, pakkudes investoritele 9% tootlust lunastustähtajani. Võlakirjade märkimine kestab 30. septembrist 9. oktoobrini. Võlakirjapakkumine annab investoritele võimaluse investeerida ühte Riia olulisemasse uude A-klassi bürooprojekti.