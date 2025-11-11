Hugo Osula kutsus tütarfirma juhi ametist tagasi

Leedu Raudtee sõlmis Eesti IT-ettevõttega Turnit viieaastase lepingu, millega viiakse kogu Leedu rongipiletimüük üle Tartus arendatud Turnit Ride'i pilvepõhisele lahendusele. Konkursil edastas Turnit isegi tehnoloogiahiiglast Siemensit.
Riias asuva äri- ja bürookvartali Preses Nama Kvartāls arendaja käivitab programmi üheksanda võlakirjade emissiooni. 9% intressiga võlakirjade pakkumine toimub 18.–29. maini 2026. aastal ning võlakirjad on tagatud esimese järgu hüpoteegiga Preses Nama Kvartāls varadele. Ettevõte soovib emissiooniga kaasata kuni 5 miljonit eurot.