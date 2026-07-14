Coop Panga juht: Elon Muski lubaduste muster peletab mind SpaceXist eemale
Coop Panga juht ja investor Arko Kurtman hoiab Elon Muskiga seotud ettevõtetest eemale, sest teda häirib ettevõtja komme anda suuri lubadusi, mis jäävad sageli õigel ajal täitmata, ütles ta saates “Investor Toomase tund”.
Suuri tehnoloogiafirmasid koondavasse Nasdaq 100 indeksisse lisatud SpaceXi aktsia tasub esialgu kõrvale jätta, sest ettevõtte rahavoogude mõistmine nõuab aega ja firma peab end veel tõestama, leidis Swedbanki privaatpanganduse strateeg Tarmo Tanilas.
Investeerimisfestivalil astus lavale Coop Panga juhatuse esimees Arko Kurtmann, kelle esinemise keskmes oli tõdemus, et edu ei tule üleöö, vaid on järjepideva töö ja väärtustele toetuva tegutsemise tulemus.
Töötaja lahkub ettevõttest. Personaliosakond vormistab dokumendid, IT sulgeb kasutajakonto, kuid kas keegi mäletab eemaldada tema ligipääsuõigused kõigist ustest, parklast ja muudest süsteemidest? Kui ettevõttes kasutatakse mitut eraldiseisvat turvalahendust, võib ühe inimese lahkumine tähendada tervet rida käsitsi tehtavaid muudatusi. Piisab ühest ununenud toimingust, et mõni ligipääsuõigus jääks kehtima kauemaks, kui peaks.