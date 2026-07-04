Kaks aastat aktsiat analüüsinud Arko Kurtmann sai 800% tootluse

Investeerimisfestivalil astus lavale Coop Panga juhatuse esimees Arko Kurtmann, kelle esinemise keskmes oli tõdemus, et edu ei tule üleöö, vaid on järjepideva töö ja väärtustele toetuva tegutsemise tulemus.
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artiklit lugedes teada:
- kuidas jõudis Arko Kurtmann kaks aastat väldanud analüüsist lõpuks tehinguni, mis tõi talle hiljem umbes 800% tootlust;
- millistele kolmele põhimõttele toetub Coop Panga juhi investeerimisstrateegia ja miks peab ta kannatlikkust turul nii oluliseks;