“Äripäev eetris”: Vseviovi liitumine tõstab sotsid järgmisesse liigasse

3–5 protsendipunkti võrra võib kantsler Jonatan Vseviovi peaministrikandidaadiks asumine raadiosaate "Äripäev eetris" saatejuhtide hinnangul tõsta sotsiaaldemokraatide toetust valimistel. Praeguse 20% toetuse juurest viiks see erakonna järgmisesse liigasse.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- kuidas võib Jonatan Vseviovi tulek muuta sotside valimistulemust ja miks peavad saatejuhid seda Lauri Läänemetsa jaoks suureks võiduks;
- mis seab ohtu Neo Performance Materialsi 400 miljoni euro suuruse Sillamäe investeeringu ning miks võib Prantsusmaa kriis mõjutada ka Eestit ja euroala tulevikku.