Riigikogu lõpetas kahepäevase vaidluse järel eelarve esimese lugemise. “See ei ole argument, kui te nägusid teete”

Järgmise aasta eelarve sai riigikogus esimesest lugemisest läbi. Opositsioonisaadikute katse eelnõu tervenisti tagasi lükata toetust ei leidnud, kui sotsiaaldemokraadid hääletusest kõrvale jäid.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- millise poliitilise hinnaga sai Jürgen Ligi 2027. aasta eelarve esimesel lugemisel läbi ning kuidas sotsiaaldemokraatide käitumist saalis tõlgendati;
- miks kujunes erihoolekanne kogu vaidluse kõige valusamaks teemaks ja kuidas vastas Ligi süüdistustele, et riik jätab oma kohustused täitmata.