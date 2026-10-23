Põlev Euroopa lõhestab Eesti poliitikuid välistööjõu teemal. “Oleme ettevõtjate nõudmisel liikunud vales suunas”

Eesti ettevõtjate vajadus välistööjõu järele põrkus Äripäeva raadio debatis nõudmisega piirata odava tööjõu sissevedu. Kui EKRE näeb lahendusena automatiseerimist ja rangemaid rändereegleid, siis sotsiaaldemokraatide esindaja rõhutas oskustöötajate vajadust ja kohalike väljaõpetamist.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- kuidas põhjendas Anti Poolamets väidet, et Eesti on ettevõtjate survel välistööjõu küsimuses vales suunas liikunud;
- millise lahenduse pakkus Züleyxa Izmailova, et leevendada tööjõupuudust ja hoida Eestis väljaõppinud spetsialiste.