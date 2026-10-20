Siim Kiisler kritiseeris Reformierakonna kärpeid. “Poolteist miljardit on fantaasia”

Parempoolsete juhatuse liikme Siim Valmar Kiisleri hinnangul nimetab Reformierakond kärbeteks kulusid, mida plaaniti, kuid tegelikult pole tehtud.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks nimetas Siim Kiisler Reformierakonna 1,5 miljardi euro suurust kärpelubadust fantaasiaks ning milliseid kulusid peab ta näiliseks kokkuhoiuks;
- milliseid konkreetseid kokkuhoiukohti pakkus Mart Võrklaev välja ja kus jookseb Reformierakonna ning Parempoolsete suurim piir pensionide, kaitsekulude ja avalike teenuste rahastamises.