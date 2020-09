Kinnisvara haldamis- ja hooldusprotsesside juhtimissüsteem – oodatud uuendus ärikinnisvara haldamises ja hoolduses

Foto: Ermeesia OÜ

Kinnisvara halduse ja hoonete tehnosüsteemide hooldusega tegeleva ettevõtte Ermeesia OÜ poolt arendatud digitaalse kinnisvarahaldusplatvormi Digihaldur näol on tegemist ärikinnisvara omaniku, halduri, hooldusvastutuse kandja ja üürilevõtja vahelise infovahetuse keskkonnaga, kuhu talletatakse ärikinnisvara igapäevase kasutusega seonduv ja antakse ülevaade hoone tehnilisest seisukorrast.

Hoone haldus- ja hooldusprotsesside juhtimissüsteem muudab ärikinnisvara haldamise nii kinnisvara omanikule, hoone igapäevasele hooldusmeeskonnale kui haldajale terviklikult juhitavaks ning osapooltele läbipaistvaks tegevuseks. Äripinna üürilevõtjale tagab programm keskkonna, kus võimaliku murekoha parandamise protsess on kontrollitav. Tehnoseadmete hooldustegevuste, toimimishäirete, avariiliste olukordade andmete süstematiseerimine ja arhiveerimine annab võimaluse olla reaalajas kursis hoone tehnilise seisukorraga, planeerida tegevusi ja kavandada detailsele infole toetudes edasisi investeeringuid, hoides seeläbi kokku ennekõike raha. Digihaldur aitab hoone ekspluatatsiooni aegset ELUKAART jälgida ja kujundada. Väga oluline Digihalduri puhul on asjaolu, et kõigi osapoolte vaheline suhtlus säilitatakse ja seda sõltumata osapoolte vahetumisest aegruumis.

Digihalduri fookus: kontrollitud käitluskulud, süsteemne suhtlus ja targad otsused

Digihaldussüsteemi esmaseks eesmärgiks on anda omanikule ja haldurile ülevaade hoone tehnosüsteemide energiatarbimise – küte, ventilatsioon, jahutus ja elekter – samuti tehniliste süsteemide hooldamise ja heakorrateenuste osutamisega seotud kõrvalkulude baasil. Samuti annab koondatud informatsioon kinnisvaraomanikule kindluse, et tema vara on hästi ja õiglaste kuludega majandatud. Kogutud andmete kasutamine ja arvutusalgoritmide rakendamine aitab läbi digihaldussüsteemi saadud infot rakendada teadlike otsuste langetamisel.

Foto: Ermeesia OÜ

„On selge, et korrektne hooldus mõjutab kinnisvara väärtust, pikendades tehnosüsteemide elukaart. Võtmeküsimuseks saab hoonest kogutavate andmete fikseerimine, talletamine ja kasutamine tegevuste ülesandepüstitusel. Iga hoone on ainulaadne, mis tõttu tuleb Digihalduri süsteem sisustada alati hoonepõhiselt. Digihaldur pakub võimalust olemasolevat infot töödelda ja klassifitseerida nii, et programmi kasutavate osapoolteni jõuab vaid sihitult oluline info. See aitab hoida ära infomüra ning teha andmetele tuginedes kõigil osapooltel õigeid otsuseid,“ tõdeb Ermeesia OÜ tegevjuht Priit Laug.

Kasutuse kuluefektiivsuse juhtimine R8Tehc programmiga ja saadud info töötlemine Digihalduriga

Hoonesse projekteeritud ja rajatud tehnosüsteemide eesmärk on saavutada äritegevuseks mugav töökeskkond võimalikult madalate käitluskuludega. Läbi suurandmete töötlemise on paranenud võimekus analüüsida hoone käitumist, leida üles tehnilised probleemid ja saavutada optimaalne sisekliima senisest väiksemate kuludega. Hoone andmestikust nähtavaid mustreid, süsteemide omavahelisi seoseid ja anomaaliaid teades suudab tehisintellekt R8Tehc genereerida infot süsteemis ilmnenud vigade kohta, diagnoosib vajaliku paranduse, annab ülesande paranduseks ja lõpuks annab hinnangu tehtud paranduse kvaliteedile. Ka sellise infohulga töötlemine ja arhiveerimine on Digihalduriga teostatav. „Kasutaja kogemusele tuginedes saab väita, et R8Tehc juhib hoone tehnosüsteeme laiapõhjaliselt. Võrreldes tarbitava energia kulude kujunemist 2016.-2019. aastate võrdluses, on selgelt näha iga-aastane kokkuhoid keskmiselt 20% nii elektrienergia kui küttekulude arvelt sõltumata ilmastikuoludest või börsihinna muutumisest,“ tõdeb Priit Laug.

Omanik saab jälgida halduse ja hooldusega seonduvat reaalajas

Digihalduri tegevused-protseduurid on juhitavad läbi platvormi. Nõnda on olemas pidev ülevaade andmetest, info liikumistest ja protsessidest reaalajas. Läbipaistvaks muutuvad tehnosüsteemide hoolduse tegevuste sisuline ülesehitus ja töö tegemiseks kulunud töötunnid, toimub kontrolliprotsesside visualiseerimine, protsesside optimeerimine ning samasse süsteemi on võimalik üles laadida ka kõik kinnisvara hoolduse ja haldamisega seonduva teostust tõendavad dokumendid – näiteks tööde aruandlus, pakkumised, tellitud tegevused, arved, projektid, akrediteeritud asutuste kontrolldokumendid jne. Tegemist on tõhusa instrumendiga inimeste tööjõujuhtimisel ning hoone olulise dokumentatsiooni kogumisel ja säilitamisel.

Omanik saab teha otsuseid, mis tuginevad ajakohastel andmetel

Nagu öeldud, et mida varem andmeid koguma hakata, seda kauem investeering kestab – seda nii seadmete elukaart kui kulude kokkuhoidu arvestades. Loomulikult ollakse eelnevalt paika pannud konkreetsele hoonele sobivad töörežiimid – vajalikud temperatuurid hoone erinevates ruumides ning valgustatuse, ventilatsiooni – ning ajastatuse, millal ja millisel võimsusel režiim töötab. Siinkohal on abiks teave näiteks kaubakeskuse avatuse, külastajate voogude ning vajaduste osas. Nõnda annab digihaldussüsteem võimaluse võtta näiteks läbirääkimistel senine statistika ette ja panna see enda kasuks tööle. Üürnikul kärpida üürikulusid või omanikul muuta hoopis hoone kontseptsiooni edu tõstmiseks.

Olemasolevate hoonete puhul loob Digihalduri kasutusele võtmine võimaluse senisest paremini hallata hoone jooksvaid hoolduskulusid, märgata kõrvalekaldeid tehnosüsteemide toimimises ning seeläbi jaotada edasisi investeeringuid ja kavandada hoone rekonstrueerimist, fokusseerides tegevuse seadmetele, mille puhul on sääst võimalik optimeerides energia tarbimisega seotud kulusid.

Vastvalminud hoonete korral on arukas revisjonipõhise hooldusraamatu kasutusele võtmise ajahetk vahetult ehituslepingus määratud garantiiperioodi lõppemise eel, kui revisjonis kajastub kolmanda osapoole hinnang teostatud hooldustegevustele ja ekspluatatsiooni käigus ilmnenud ehituslikele vigadele,“ tõdeb Priit Laug.