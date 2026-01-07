Tehnoloogiaettevõtte juht selgitab, miks Microsoft Surface Pro 10 sobib nii arvuti kui tahvli kasutajale

“Mobiilsus on minu töö üks peamisi tehnoloogilisi märksõnu. Tihti tuleb reisida Eestis ja välismaal, ettevõtjana oled sisuliselt kogu aeg tööl ja pead olema vajadusel valmis tööd tegema kõikjal,” räägib Kraus. Seni kasutas ta Microsoft Surface 5, kuid pärast 5 aastat hakkas aku väsima. Üheks peamiseks vahetuse põhjuseks oli aga asjaolu, et Surface 5 ostes ei olnud USB-C laadimine veel kuigi laialt levinud ning seadmega oli kaasas spetsiaalne magnetlaadija, mis praegu seab aga piirangud eri dokkide kasutamisele ja laadimisele.

“Uue Surface 10 Pro mudeliga oli lahendatud ka liidestuste mure – uuel on universaalne 2 x USB-C Thunderbolt 4 ühendus laadimiseks, eri väliste displeide ühendamiseks, aga õnneks on säilinud ka vana hea magnetühendus dokkimiseks. Ma jätkasingi oma kontori töökohal vana doki kasutamist juba uue arvutiga,” räägib Kraus. Samuti meeldib talle pliiatsiga visandamise ja märkmete tegemise võimalus.

Mugavust lisab ka Surface Flexi klaviatuur , mida saab kasutada muu hulgas koosolekul esitluse juhtimiseks, kui klaviatuur ei ole tahvli küljes ja arvuti pilt on kuvatud koosolekuekraanile. Kui aga klaviatuur keerata arvuti tagaküljele, lülitub see välja, mis võimaldab seadet kasutada klassikalise tahvelarvutina. Tegelikult meenutabki seade oma vähem kui sentimeetrise paksusega Krausi sõnul õhukest märkmikku või kirjaplokki.

“Jõudlust on nagu Rolls Royce’il ehk klassikalist kontoritarkvara kasutades täiesti piisavalt, aku peab vastu mitu tundi, laadimine on kiire, koostekvaliteet 100% premium, kõik funktsioonid töötavad sujuvalt ja ekraani resolutsioon on väga hea,” loetleb Kraus, mis talle Surface Pro 10 juures meeldib.