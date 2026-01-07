Tehnoloogiaettevõtte juht selgitab, miks Microsoft Surface Pro 10 sobib nii arvuti kui tahvli kasutajale

Microsofti Surface Pro 10 on Surface-seeria kaks-ühes seade, mis paistab sarnaselt eelkäijatega silma kerge ja vastupidava alumiiniumkorpuse, kauakestva aku ning kvaliteetse puutetundliku ekraani poolest, mis võimaldab teha tööd nii siseruumides kui ka õues. Lisaks on seadme veebikaameral hulk lisafunktsioone, näiteks biomeetriline sisselogimissüsteem Windows Hello, kus logimisandmed on seotud seadme, mitte serveriga, mistõttu tundlikud andmed on paremini kaitstud. Lisaks on seadmes lisaturvafunktsioonidega Windows 11 Pro tarkvara.
“Microsoft on Surface Pro 10 puhul turvalisusse suhtunud väga tõsiselt, mis saab alguse juba riistvara tasemel. Näiteks Secured-core PC pakub täiendavat riist- ja tarkvarakaitset, mis on eriti oluline ettevõtetele, kus on tundlike andmete haldamise tõttu ranged turvanõuded,” räägib Telia kaubamüügi ja finantseerimise juht Siim Tammesalu. Seadme suur eelis on tema sõnul see, et tänu spetsiaalsele Surface Flex klaviatuurile saab tahvelarvuti muuta täisväärtuslikuks Microsofti sülearvutiks, mis annab kasutajale ülima paindlikkuse mistahes ülesannete täitmiseks.
Microsoft Surface Pro 10
Foto: Telia Eesti
Foto: Telia Eesti
Foto: Telia Eesti
Seda omadust hindab ka juba mitu aastat Surface-seeria seadmeid kasutanud Raivo Kraus, kes igapäevaselt juhib tehnoloogiaettevõtetest koosnevat gruppi, mille tuntumaks liikmeks on koduelektroonika jae- ja edasimüüja Miterassa.
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“Mobiilsus on minu töö üks peamisi tehnoloogilisi märksõnu. Tihti tuleb reisida Eestis ja välismaal, ettevõtjana oled sisuliselt kogu aeg tööl ja pead olema vajadusel valmis tööd tegema kõikjal,” räägib Kraus. Seni kasutas ta Microsoft Surface 5, kuid pärast 5 aastat hakkas aku väsima. Üheks peamiseks vahetuse põhjuseks oli aga asjaolu, et Surface 5 ostes ei olnud USB-C laadimine veel kuigi laialt levinud ning seadmega oli kaasas spetsiaalne magnetlaadija, mis praegu seab aga piirangud eri dokkide kasutamisele ja laadimisele.
“Uue Surface 10 Pro mudeliga oli lahendatud ka liidestuste mure – uuel on universaalne 2 x USB-C Thunderbolt 4 ühendus laadimiseks, eri väliste displeide ühendamiseks, aga õnneks on säilinud ka vana hea magnetühendus dokkimiseks. Ma jätkasingi oma kontori töökohal vana doki kasutamist juba uue arvutiga,” räägib Kraus. Samuti meeldib talle pliiatsiga visandamise ja märkmete tegemise võimalus.
Mugavust lisab ka Surface Flexi klaviatuur, mida saab kasutada muu hulgas koosolekul esitluse juhtimiseks, kui klaviatuur ei ole tahvli küljes ja arvuti pilt on kuvatud koosolekuekraanile. Kui aga klaviatuur keerata arvuti tagaküljele, lülitub see välja, mis võimaldab seadet kasutada klassikalise tahvelarvutina. Tegelikult meenutabki seade oma vähem kui sentimeetrise paksusega Krausi sõnul õhukest märkmikku või kirjaplokki.
“Jõudlust on nagu Rolls Royce’il ehk klassikalist kontoritarkvara kasutades täiesti piisavalt, aku peab vastu mitu tundi, laadimine on kiire, koostekvaliteet 100% premium, kõik funktsioonid töötavad sujuvalt ja ekraani resolutsioon on väga hea,” loetleb Kraus, mis talle Surface Pro 10 juures meeldib.