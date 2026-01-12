Eesti energiajulgeolek sõltub julgusest eelistada oma ressursse

Selle valiku kõrval on aga ka teine valik, see, mida praegu vaikimisi regulatsioon soosib. See tee toetab imporditavat HVO-d (hüdrogeenitud taimeõli ), mis on küll vajalik kütus, kuid mille tooraine maht maailmas on piiratud ning mille hind on tõusuteel. Lennunduses on juba tekkinud plahvatuslik nõudlus samale toorainele SAF-i (Sustainable Aviation Fuel) tootmiseks ning Eesti satuks seetõttu olukorda, kus väliskorporatsioonide hinnakonkurentsist saab meie iga tarbija igapäevane mure. “Valides HVO-d soosiva skeemi, lukustame end süsteemi, kust on väga raske edasi liikuda,” arutleb Ambos.

Tänane madal hind tanklapostil tuleb homse arvelt

Ka Alexela juhatuse esimees Marti Hääl rõhutab laiemat pilti, tuues sisse turuloogika ja tarbija rolli. Tema hinnangul tuleks mõista, et praegune madal hind tanklapostil ei anna tegelikult sugugi rõõmustamiseks põhjust. “Tarbija praegune võit kütusehinnas pikas vaates ei rõõmusta kedagi,“ ütleb Hääl. Tema sõnul käib Eesti kütuseturul hinnasõda, mille tervikmõju ei avaldu täna, vaid hiljem.

Kui hinnasõjas surutakse marginaalid nii alla, et ettevõtted ei suuda enam normaalselt investeerida, tabab turgu varem või hiljem järelmõju. „Kui keerulisel ajal oled sahvri lõpuni tühjaks söönud ja see periood läbi saab, siis söömist peab ellu jäämiseks jätkama aga sahver tuleb samal ajal uuesti täis varuda,” toob ta näite.

Hääle hinnangul on “sahvri tühjaks söömine“ ehk hinnasõda turul ohtlik just seetõttu, et annab eelise suurtele rahvusvahelistele korporatsioonidele, kellel on kohalikega võrreldes oluliselt suurem turujõud ja rahalised vahendid ehk võimekus ajutiselt kahjumiga tegutseda. Pikemas plaanis tähendab see konkurentsi vähenemist ja turu haavatavust. Tarbija võib täna küll rõõmustada, ent homme maksab ta selle kaotatu protsentidega tagasi ning suure tõenäosusega topelt…

Eesti peab mõtlema isekamalt

Selles kontekstis saab Kadri Ambose mõte veelgi selgemaks: kui Eesti tahab energiajulgeolekut, stabiilset turgu ja keskkonnaeesmärkide päriselt täitmist, tuleb olla natuke isekam ja paindlikum ning valida lahendus, mis soodustab kohaliku tootmise kasvu. See omakorda ei tähenda importkütuste nagu HVO välistamist, kuid tähendab, et regulatiivne raamistik annab eelisõiguse sellele, mis kasvatab Eesti majandust, mitte ei vii raha ja kontrolli riigipiiridest väljapoole. Küsimus eestimaalaste heaolus on lõppkokkuvõttes selles, kas lisandväärtus luuakse maksimaalselt Eestis või viiakse raha Eestist ära kaupade ja teenuste importimiseks.

Tänased valikud mõjutavad meid aastakümneid

Eesti seisab oma otsustes ristteel. Ühel pool on impordile orienteeritud süsteem, mis täidab paberile kirja pandud nõuded, kuid ei loo tegelikku kohapealset väärtust. Teisel pool on kohalikul ressursil põhinev mudel, mis loob töökohti, vähendab heidet ja tugevdab majandust. Elame murrangulisel ajal, kus saame sekkuda energeetikas suurde mängu– selliseid võimalusi ei ole liiga palju - oleme heas mõttes isekad ja kasutame seda võimalust targalt! Küsimus pole pelgalt kütuses ning seaduslikus raamistikus, vaid selles, millise tuleviku Eesti valib.

Olulised terminid

HVO - Hydrotreated Vegetable Oil, “hüdrogeenitud taimeõli”. HVO on biodiisel, mida toodetakse taimsetest õlidest, loomsetest rasvadest või kasutatud praadimisõlidest, neid vesiniku abil keemiliselt ümber töödeldes.