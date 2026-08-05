Tagasi ST Kolm autokeskust, mille eesmärk on energiatõhus sisekliima Autokeskuse sisekliima peab toimima märkamatult. Mugav temperatuur, töökindel jahutus ja energiatõhus küttesüsteem mõjutavad iga päev nii klientide esmamuljet kui ka töötajate heaolu ning hoone kasutuskulusid. Kolm Eesti autokeskust kinnitavad, et erinevate tehniliste lahendustega on võimalik eesmärk saavutada – luua töökindel, nutikalt juhitav ja energiasäästlik sisekliima.

Veho Mercedes-Benzi keskuses töötab Mars Large õhk-vesi soojuspumpade kaskaad

Autokeskus ei ole lihtsalt müügisalong. Ühes hoones tegutsevad esindus, töökoda, laod ja teenindusalad, millel kõigil on erinevad sisekliima nõuded. Lahendus peab tagama stabiilsed tingimused nii klientidele, töötajatele kui ka tehnilistele protsessidele.

Veho Mercedes-Benzi keskuses hoolitseb selle eest Mars Large õhk-vesi soojuspumpade kaskaad. Amservi uues Toyota keskuses kasutati V8S- ja EasyFit-tüüpi VRF-lahendusi, mis on ühendatud hooneautomaatika (BMS) süsteemiga. Inchcape Fordi keskuses demonstreerib VRF-lahendus omakorda eri seeriate ja generatsioonide seadmete paindlikku kombineerimist vastavalt objekti vajadustele.

Veho Tallinn – Mars Large kui hoone tehniline süda

Veho Mercedes-Benzi keskuse lähteülesanne oli mahukas: lahendus pidi teenindama avarat müügisalongi, töökodasid, ventilatsioonisüsteeme ning tagama ka tarbevee tootmise. Samal ajal oli oluline süsteemi töökindlus ning sujuv juhtimine läbi automaatika.

Hoone kütte-, jahutus- ja tarbeveevajaduse katavad Midea Mars Large õhk-vesi soojuspumbad, mis on mõeldud suuremate ärihoonete jaoks.

Lahendus koosneb kaheksast 70 kW seadmest, mis töötavad kaskaadina ning on jagatud kolmeks alamsüsteemiks. See võimaldab samaaegselt katta kütte-, jahutus- ja tarbeveevajaduse ning jagada koormust vastavalt tegelikule tarbimisele.

Veho projekti arvestuslik küttevõimsus on ligikaudu 426 kW ja jahutusvõimsus 445 kW. Süsteemi kuulub ka 2000-liitrine tarbeveemahuti.

Esimene talv võimaldas hinnata lahenduse toimimist tegelikes töötingimustes. Praktikas osutus oluliseks mitte üksnes maksimaalne võimsus, vaid ka süsteemi stabiilne töö osakoormusel, lihtne hooldatavus ning tõhus juhtimine BMS-süsteemi kaudu.

Veho Mercedes-Benzi keskuse lahendus

Aadress: Läike tee 44, Peetri

8 × 70 kW Midea Mars Large kaskaad

Küte, jahutus ja tarbevesi ühest süsteemist

R290 külmaaine ja kuni +85 °C küttevesi

Ligikaudu 426 kW küttevõimsust

Ligikaudu 445 kW jahutusvõimsust

Amserv Tallinn – EasyFit VRF uuele Toyota keskusele

Peetris asuv uus Amservi Toyota keskus on järgmine samm suuremate autokeskuste arengus. Üle 12 000 m² suurusesse kompleksi koonduvad müügi- ja teenindusalad, kasutatud autode salong, remondihallid, laod, parkimismaja ning kliendialad.

Selle objekti puhul tagab Midea VRF-lahendus energiatõhusa jahutuse ning võimaldab juhtida sisekliimat tsoonipõhiselt. See on oluline, sest müügisalongi, töökoja, kontorite ja kliendialade koormus erineb märkimisväärselt.

Projekti järgi on süsteemi jahutusvõimsus ligikaudu 220 kW. Kasutusel on EasyFit-tüüpi välisseadmed koos kassett-siseosade ja haruühendustega. Lahenduse tugevuseks on paigalduspaindlikkus ning võimalus juhtida eri tsoone vastavalt nende tegelikule kasutusele.

Amserv Toyota uue keskuse lahendus

Aadress: Tuleviku tee 14, Peetri

VRF-lahendus üle 12 000 m² kompleksile

EasyFit-tüüpi välisseadmed koos kassett-siseosade ja haruühendustega

Ligikaudu 220 kW jahutusvõimsust

Energiatõhus ja tsoonipõhine sisekliima

Inchcape Ford – eri VRF-seeriate paindlik kooskasutus

Inchcape Fordi uus keskus näitab, kui paindlik võib olla Midea VRF-lahendus. Ühel objektil on võimalik kasutada erinevate seeriate ja põlvkondade seadmeid, valides iga ruumi jaoks sobivaima lahenduse.

Ventilatsioonijahutuseks kasutatakse V8 EasyFit- ja VRF V6 välisseadmeid ning Mini-seeria välisosa. Ruumijahutus on lahendatud VRF V6 välis- ja siseseadmete abil. Selline ülesehitus aitab tagada ühtlase sisekliima nii esinduses kui ka teenindusaladel ka suure külastajate arvu korral.

Fordi uue keskuse lahendus

Aadress: Pärnu mnt 539, Jälgimäe

VRF-lahendus üle 4000 m² kompleksile

EasyFit-, VRF V6- ja Mini-seeria seadmed

Ligikaudu 140 kW jahutusvõimsust

Lahendus ventilatsiooni- ja ruumijahutuseks

Sisekliima peab jääma märkamatuks

Uude Fordi esindusse otsiti stabiilset ja mugavat sisekliimalahendust nii klientidele kui ka töötajatele. Töötajad viibivad keskuses kogu päeva ning ühtlane temperatuur ja hea õhuvahetus aitavad luua mugava töökeskkonna nii müügi- kui ka teenindusaladel. Kui ruumis on õige temperatuur ja õhk liigub hästi, saavad inimesed keskenduda oma tööle, mitte sisekliimale.

Ka kliendi jaoks on sisekliima osa esinduse üldisest kvaliteeditundest. Külastaja peab tundma, et viibib kaasaegses ja mugavas keskkonnas.

Midea VRF-lahendusega ollakse väga rahul. Süsteem võimaldab paindlikku juhtimist, on töökindel ja energiatõhus ning annab võimaluse kasutada samas projektis nii V8 EasyFit-, V6- kui ka Mini-seeria seadmeid vastavalt ventilatsiooni ja ruumijahutuse vajadustele.

Hea tehniline lahendus töötab taustal märkamatult. Oluline on, et süsteem oleks usaldusväärne ning sisekliima püsiks stabiilsena ilma pideva käsitsi seadistamiseta.

Uue keskuse puhul oli tähtis nii kasutusmugavus kui ka kuluefektiivsus ning valitud lahendus vastab mõlemale ootusele.

Kolm objekti, kolm erinevat lahendust

Neid kolme autokeskust ühendab üks eesmärk – energiatõhus ja töökindel sisekliima. Veho puhul saavutatakse see tervikliku õhk-vesi soojuspumpade süsteemiga, Amservis tsoonipõhise EasyFit VRF-lahendusega ning Inchcape Fordis eri VRF-seeriate kombineerimise kaudu. Kuigi tehnilised lahendused on erinevad, lähtuvad need kõik sama põhimõttest: valida iga objekti jaoks just selle kasutusviisile kõige paremini sobiv süsteem.

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