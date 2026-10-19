KRS alustab 12 miljoni euro suuruse võlakirjaprogrammi teist etappi
Leedu taristuehitusettevõte KRS, mis lõpetas 8. oktoobril 6 miljoni euro suuruse tagatud võlakirjade pakkumise, alustab võlakirjaprogrammi teist etappi. Uue, 18-kuulise tähtajaga võlakirjapakkumise esimese osa maht on 2 miljonit eurot. Võlakirjade aastane intressimäär on 9,25% ning intressi makstakse kaks korda aastas. Pakkumises saavad osaleda Eesti, Läti ja Leedu jaeinvestorid ning minimaalne investeering on 1000 eurot. Võlakirjad on plaanis noteerida Nasdaq First Northi alternatiivturul.
Võlakirjaprogrammi kogumaht on 12 miljonit eurot ning kaasatavat kapitali kasutatakse ettevõtte igapäevaseks tegevuseks, laenukohustuste mitmekesistamiseks ja võimalike ettevõtete ostude rahastamiseks. Võlakirju saab märkida 19. oktoobrist 11. novembrini.
Võlakirjaprogrammi esimeses etapis märkisid Leedu investorid 62%, Läti investorid 25% ja Eesti investorid 13% võlakirjadest. Jaeinvestorid märkisid 48% kõigist võlakirjadest.
„Esimene etapp andis võimaluse investoritega põhjalikumalt suhelda ning positiivne vastuvõtt julgustas meid kohe järgmise etapiga jätkama. Praegu pakutakse turul peamiselt konkreetsete projektidega seotud võlakirju, mille riske ja väärtust on lihtsam hinnata. Kogu ettevõtte rahastamiseks mõeldud võlakirjade puhul tuleb arvestada rohkemate teguritega ning nende hindamine võtab investoritelt kauem aega. Seetõttu oleme seekordse märkimisperioodi määranud 24 päeva pikkuseks. Meie eesmärgid on samad: mitmekesistada rahastamisallikaid ja tagada suurte taristuprojektide elluviimiseks vajalik käibekapital. KRS on viimastel aastatel kiiresti kasvanud ning kaasatud kapital aitab kasvu jätkata,“ ütles KRSi tegevjuht Paulius Grigas.
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Võlakirjad on tagatud varudele ja nõuetele seatud esimese järgu pandiga. Eestis, Lätis ja Leedus toimuvat pakkumist korraldab investeerimisühing Orion Securities ning võlakirju vahendab ka SIA C Capital Markets.
„Võlakirjaprogrammi esimeses etapis katsime KRSi esialgse rahastamisvajaduse. Nüüd kaasame täiendavat kapitali ettevõtte kasvuks ja soovime luua investoritega pikaajalisi suhteid. KRSil on suur ja mitmekesine projektide portfell Leedu olulistes taristuvaldkondades. Võlakirjade avalik pakkumine näitab ettevõtte soovi tegutseda Balti kapitaliturgudel pikaajaliselt,“ ütles Orion Securitiesi võlakirjaturgude juht Monika Mockutė.
2025. aastal kasvas KRSi müügitulu 128%, ulatudes 69,2 miljoni euroni. Ettevõtte brutokasum oli 9 miljonit eurot ja puhaskasum 2,1 miljonit eurot. 2026. aasta esimesel poolaastal kasvas müügitulu aastatagusega võrreldes 149% ja ulatus 54 miljoni euroni.
Ettevõttel on praegu sõlmitud lepinguid enam kui 300 miljoni euro väärtuses.
KRS lõpetas hiljuti Vilniuse lennujaama terminali ümberehituse esimese etapi ja Kaunase lennujaama mitmekorruselise parkimismaja ehituse. Ettevõtte käimasolevate ja varasemate projektide hulka kuuluvad Klaipėda riikliku meresadama ameti administratiivhoone ja juhtimiskeskus, Marijampolė sõjaväe hooldusrajatis, Santarose kliinikute ravikeskus ja nakkushaiguste osakond, mitmed äri- ja elamuarendused Vilniuses ja Kaunases ning Vilniuse tänavate rekonstrueerimistööd.
1950. aastal sideinfrastruktuuri ehitusettevõttena asutatud KRS on tänaseks kasvanud peatöövõtjaks, kes tegeleb nii hoonete kui ka taristu ehitamisega. Ettevõte on spetsialiseerunud keerukatele taristuprojektidele, mille puhul vastutab nii projekteerimise kui ka ehitustööde eest. See aitab vähendada vigu, järgida tähtaegu ja hoida kulusid kontrolli all.
KRSil on 13 kutsetunnistust ja sertifikaati, mis lubavad ettevõttel ehitada muu hulgas maagaasi- ja elektritaristut, põllumajandusrajatisi ning muid erinõuetega objekte.
KRSi ainuomanik on investeerimis- ja arenduskontsern Inspiration Holdings, kuhu kuulub 27 ettevõtet neljast tegevusvaldkonnast. Kontserni ainuomanik on Paulius Grigas.