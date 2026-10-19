KRS alustab 12 miljoni euro suuruse võlakirjaprogrammi teist etappi

Võlakirjad on tagatud varudele ja nõuetele seatud esimese järgu pandiga. Eestis, Lätis ja Leedus toimuvat pakkumist korraldab investeerimisühing Orion Securities ning võlakirju vahendab ka SIA C Capital Markets.

„Võlakirjaprogrammi esimeses etapis katsime KRSi esialgse rahastamisvajaduse. Nüüd kaasame täiendavat kapitali ettevõtte kasvuks ja soovime luua investoritega pikaajalisi suhteid. KRSil on suur ja mitmekesine projektide portfell Leedu olulistes taristuvaldkondades. Võlakirjade avalik pakkumine näitab ettevõtte soovi tegutseda Balti kapitaliturgudel pikaajaliselt,“ ütles Orion Securitiesi võlakirjaturgude juht Monika Mockutė.

Lisateave võlakirjapakkumise kohta leiad SIIT

KRSi käive kasvas aastaga 128%

2025. aastal kasvas KRSi müügitulu 128%, ulatudes 69,2 miljoni euroni. Ettevõtte brutokasum oli 9 miljonit eurot ja puhaskasum 2,1 miljonit eurot. 2026. aasta esimesel poolaastal kasvas müügitulu aastatagusega võrreldes 149% ja ulatus 54 miljoni euroni.

Ettevõttel on praegu sõlmitud lepinguid enam kui 300 miljoni euro väärtuses.

KRS lõpetas hiljuti Vilniuse lennujaama terminali ümberehituse esimese etapi ja Kaunase lennujaama mitmekorruselise parkimismaja ehituse. Ettevõtte käimasolevate ja varasemate projektide hulka kuuluvad Klaipėda riikliku meresadama ameti administratiivhoone ja juhtimiskeskus, Marijampolė sõjaväe hooldusrajatis, Santarose kliinikute ravikeskus ja nakkushaiguste osakond, mitmed äri- ja elamuarendused Vilniuses ja Kaunases ning Vilniuse tänavate rekonstrueerimistööd.

1950. aastal sideinfrastruktuuri ehitusettevõttena asutatud KRS on tänaseks kasvanud peatöövõtjaks, kes tegeleb nii hoonete kui ka taristu ehitamisega. Ettevõte on spetsialiseerunud keerukatele taristuprojektidele, mille puhul vastutab nii projekteerimise kui ka ehitustööde eest. See aitab vähendada vigu, järgida tähtaegu ja hoida kulusid kontrolli all.

KRSil on 13 kutsetunnistust ja sertifikaati, mis lubavad ettevõttel ehitada muu hulgas maagaasi- ja elektritaristut, põllumajandusrajatisi ning muid erinõuetega objekte.

KRSi ainuomanik on investeerimis- ja arenduskontsern Inspiration Holdings, kuhu kuulub 27 ettevõtet neljast tegevusvaldkonnast. Kontserni ainuomanik on Paulius Grigas.