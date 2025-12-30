Kuidas osta Bentleyt ja õmmelda peaministrile frakki: aasta läbi Äripäeva fotode
Tänavu käis Äripäev ostmas Bentleyt, maadles telefonikelmidega, remontis valitsust, vaidles ettevõtjatega ja veel palju muud. Vaata peagi lõppevale aastale tagasi läbi Äripäeva fotograafi Liis Treimanni kaamerasilma.
Meie linnades ja valdades on palju häid arendusplaane, mis vajavad elluviimiseks erasektori partnerit, investorit või lihtsalt suuremat rahvusvahelist tähelepanu. Kuidas aga jõuda nendeni, kellega koos need plaanid päriselt ellu viia?