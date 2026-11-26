Esimene miljon | Tallinki endise tippjuhi Kadri Landi kiiks on vanad puumajad: “Kollektsioneerin väikseid urge”
“Raha on nii kaua väga tähtis, kuni sa palgapäeva ootad.”
Kuu aega tagasi abikaasa ja noorema tütrega Ameerikas ringi sõites meenus Tallinki endisele tippjuhile Kadri Landile, et kusagil USAs peaks perel olema veel aastatetagune väärtpaberikonto. Keegi neist ei oska aga enam öelda, kus see täpselt asub. „Äkki me otsiks üles selle? Kes teab, mis seal sündinud on.“
Mõnda vanast majast päästetud eset võib Land enne sellele sobiva koha leidmist aastaid kuuris hoida. Üheks näiteks toob ta Tartu Supilinnast saadud umbes 130 aastat vana trepi, mis seisis tema kuuris kümme aastat.
Foto: Liis Treimann
Millised aktsiad aastakümneid tagasi avatud väärtpaberikontole jäid, pikaaegsele Tallinki tippjuhile Kadri Landile enam ei meenu. Küll aga mäletab ta hästi üht ostmata jäänud aktsiat.
„Ma mäletan seda, kui aasta oli 1998 ja me arutasime kodus, et peaks ostma Apple’i aktsiaid.“ Aktsia maksis Landi mäletamist mööda toona 26 dollarit. „Kurat, ei julge sinna ikka investeerida,” mõtlesid Landid toona. “Oleks me tookord ostnud tuhande dollari eest Apple’i aktsiaid...,“ jätab ta mõtte lõpetamata.
Ohkama ajaks see ilmselt igaühe. Arvestades pea 30 aasta jooksul tehtud aktsiasplitte, oleks toonane tuhandedollariline investeering nüüd väärt umbes 1,5 miljonit.
Ka Rootsis peaks Landi sõnul veel midagi olema.
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