Tagasi Esimene miljon | Tallinki endise tippjuhi Kadri Landi kiiks on vanad puumajad: “Kollektsioneerin väikseid urge” “Raha on nii kaua väga tähtis, kuni sa palgapäeva ootad.” Kuu aega tagasi abikaasa ja noorema tütrega Ameerikas ringi sõites meenus Tallinki endisele tippjuhile Kadri Landile, et kusagil USAs peaks perel olema veel aastatetagune väärtpaberikonto. Keegi neist ei oska aga enam öelda, kus see täpselt asub. „Äkki me otsiks üles selle? Kes teab, mis seal sündinud on.“ Tellijana saad artiklit lugedes teada: kuidas kujunes Kadri Landi investeerimisfilosoofia pärast valusaid börsiõppetunde ja kuhu ta paigutas Tallinkist lahkudes saadud suure hüvitise;

miks peab Kadri Land oma esivanemate talu väärtuslikumaks kui mis tahes rahalist miljonit ja kuidas vanade puumajade kirg tema varavalikuid suunab.

Millised aktsiad aastakümneid tagasi avatud väärtpaberikontole jäid, pikaaegsele Tallinki tippjuhile Kadri Land ile enam ei meenu. Küll aga mäletab ta hästi üht ostmata jäänud aktsiat.

„Ma mäletan seda, kui aasta oli 1998 ja me arutasime kodus, et peaks ostma Apple’i aktsiaid.“ Aktsia maksis Landi mäletamist mööda toona 26 dollarit. „Kurat, ei julge sinna ikka investeerida,” mõtlesid Landid toona. “Oleks me tookord ostnud tuhande dollari eest Apple’i aktsiaid...,“ jätab ta mõtte lõpetamata.

Ohkama ajaks see ilmselt igaühe. Arvestades pea 30 aasta jooksul tehtud aktsiasplitte, oleks toonane tuhandedollariline investeering nüüd väärt umbes 1,5 miljonit.

Ka Rootsis peaks Landi sõnul veel midagi olema.