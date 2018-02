Rakvere töötajad streigiks valmis

Ainult tellijale

Kui HKScan Estonia täna viimasel hetkel uut palgakokkulepet ei paku, siis alustavad Rakvere lihatööstuse töötajad homme tähtajatut streiki.

"Homme streik igati plaanikohaselt tuleb, kui just tööandja ei kutsu läbirääkimistele. Kui tänase päeva jooksul ettepanek tehakse, siis oleme valmis kohtuma ja kokkuleppe saavutamisel streigi ära jätma. Kui ei tule kokkulepet, siis homme töö seiskub, läbirääkimiste kestmisest lihtsalt ei piisa, et streiki ära jätta," rääkis ametiühingute organisatsioonisekretär Artjom Arhangelski.

Täpne streikijate hulk selgub homme hommikult. "Praegu on raske kindlalt öelda, kui palju ühineb, sest kõik võib muutuda, ei saagi teiste eest öelda, kes otsustab, et saab kaasa lüüa, kellel see ei ole võib-olla võimalik," ütles Arhangelski.

Arvestatud on 100-150 või rohkema inimesega, teiste seas on katlamaja töötajad öelnud, et ollakse valmis kaasa lööma, teised osakonnad veel mõtlevad, kes toetavad streigil osalemisega, kes muul viisil.

HKScani Soome emafirma ametiühing jälgib tegevust väga pingsalt ja nendega peetakse igapäevast suhtlust, kinnitas Arhangelski. "Nad on valmis siinset tegevust toetama ning survestama ka ettevõtte juhtkonda Soomes, kuid see sõltub juba täpsemalt meie inimestest ja homme algavast siinsest tegevusest," lisas ta.

Teised ametiühingute haruliidud on lubanud Rakvere streiki toetada nii rahaliselt streigifondi panustades kui ka pikettidel osalemisega. Toetusstreikide kohta praegu kindel teave puudub. Pikette korraldatakse homme hommikul Tartu kesklinnas ja Pärnus Martensi väljakul, lisaks algab teisipäeval pikett Rakveres lihatööstuse juures, mis kestab kuni streigi lõpuni.

Industriaal- ja Metallitöötajate Ametiühingute Liit (IMTAL) on andnud HKScani kontserni kuuluvale Rakvere lihakombinaadile teada, et 6. veebruaril algab töötajate tähtajatu streik, millega nõutakse tapamaja töötajate põhipalga tõstmist 16 protsendi võrra alates 1. veebruarist ja lisaks 16 protsenti põhipalga tõstmist 1. juulist. Lisaks nõutakse, et tulemuspalga arvestamist ei muudeta.

Streigiteatele eelnes oktoobris palganõudmiste toetamiseks veel organiseerimata töötajate tööseisak. Ettevõte nimetas streiki ebaseaduslikuks ning vallandas 27 streikinud töötajast kolm. Sellele järgnenud läbirääkimistel ametliku lepitaja juures töötülile lahendust ei leitud.