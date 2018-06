Araabia ülik palkas Mooste mehed krohvima

Saviukumaja edu pant on kvaliteetsed materjalid. "Oleme siin piirkonnas ainus, kelle savikrohvid on testitud Saksamaal DIN-standardi järgi," tunneb Kikas uhkust. "Saksamaa on ainus riik, kus on savikrohvile standard välja töötatud. Kuna meil on oluline partner Saksamaal, mis müüb meie segusid, peab toode vastama standardile."

Kikas lisab, et ka Saviukumaja lubikrohve on mitmel pool katsetatud. "Näiteks Kataris kasutasime lubikrohvi, mille nakketugevus on kolm korda suurem, kui lubikrohvi standard ette näeb."

"Oleme kogu aeg suurelt unistanud ja mingil momendil, kui sa ise ka unistuse täitumisse usud, siis see lähebki täide," mõtiskleb Kikas. Ettevõte töötas mitu aastat tagasi välja tehnoloogia, kuidas lubikrohviga tekitada marmorjas ja läikiv veekindel pind. See nimetati Gekolaktiks ja selle tootega unistati minna araabia maadesse, sest seal on rikkad kliendid.

"Kui meiega eelmise aasta oktoobris Katarist ühendust võeti, siis ma mõtlesin, et aga seda me ju soovisimegi, ning nüüd tuli olla julge ning kärmelt tegutsema hakata," lisab Kikas.

Loodustooted on hinnas

Kuna Katari monarhi lähisugulane tahtis, et hoone viimistletakse sada protsenti looduslike toodetega, otsis objekti peatöövõtja, kohalik firma Midmac internetist, kes selliseid tooteid maailmas üldse pakuvad. Nii nad Moostes asuva väikefirma leidsidki.

"Nad tahtsid saada väga põhjalikku infot meie materjalide koostisainete kohta, et olla kindlad, et tegu on loodusliku materjaliga," meenutab Kikas. "Me vastasime põhjalikult. Hiljem nad tunnistasid, et olime konkurentidest ainsad, kes nii korralikult vastasid."

Seejärel esitas tellija nõude, et kui nad Põlvamaa firmaga lepingu sõlmivad, peavad nood leidma tootjariigist ehk Eestist krohvijad. Nagu hiljem selgus, oli sellel kindel põhjus. Nimelt oli enne eestlasi lastud proovitööd teha teiste seas ka ühel Belgia firmal. Nemad tarisid Dohasse küll oma materjalid, kuid krohvijad palkasid kohapeal. Kui Belgia firma lubikrohviga tehtud näidispinnale tekkisid praod, püüdsid belglased oma käed puhtaks pesta ja ütlesid, et nemad krohvitöid ei teinud. Belglaste argus võtta vastutus maksis neile lepingu. Saviukumaja kaasas partnerina Eesti krohvifirmad, mis on aastaid kasutanud Moostes toodetud savi- ja lubikrohvi segusid.

Kuna vaid hoone pilte vaadates oli võimatu aru saada, milliseid on Dohas asuva objekti aluspinnad, otsustas Kikas kohapeale lennata ja olukorraga tutvuda. "Esinduslik seltskond andis meile aega kümme minutit, et välja mõelda tehnoloogia ning seejärel krohvida paari ruutmeetri suurune näidispind," räägib Kikas. "Suutsime oma idee maha müüa, ehkki esialgne idee tegelikult ei töötanud ja vajas erilahendust."

Hoone aluspinnaks olid kumerad, kaks korda kaks meetrit suured paneelid, mille liitekohad olid silikooniga täidetud. Kliendi soov oli, et lubikrohvis ei tohi olla ühtegi mõra ega nähtavaid liitekohti. Omaette probleemiks oli krohvitava seina temperatuur, mis suve keskpäeval võib tõusta kohati saja kraadini.