Ukraina insenerid ja tislerid korjavad Eesti maasikapõllul

Paljud Eesti marjakasvatajad peavad selleks perioodiks tallu töökäsi appi palkama, eelistades sageli võõrtöölisi kohalikele. ERRiga vestelnud talunikud eelistavad Ukraina tööjõudu.

Tartumaal Konguta vallas asuva Laari talu perenaine Kadri Nebokat ütles ERRile, et kasutab hooajatöölistena Ukraina tööjõudu, kuna selliseid inimesi on Eestist raske leida lühikeseks perioodiks.

"Meil on igasuguseid inimesi põllu peal: on õpetajaid, insenere, puidutisler, kõiksugustelt ametikohtadelt inimesi, kes tulevadki ainult hooajaks endale väikest rahasüsti tegema, et siis oleks kodumaal elu natukene lihtsam," ütles Nebokat.

Sarnaselt Nebokatile eelistab noorte asemel Ukraina tööjõudu kasutada Helme Maasikakasvatuse juhataja Andrus Horn.

"Ta on siin kohal, tal on motivatsioon raha teenida ja tema tuleb, iga hommik on ta mul olemas, aga kohalikest ma ei tea, kas ta tuleb hommikul või ei tule," ütles Horn.

