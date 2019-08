Raadiohommikus: ärev jahedus maailmamajanduses, krüptoraha ja Tallinna visioonipuudus

Hommikuprogrammi külaline on Heido Vitsur, kellega räägime maailmamajanduse trendidest ja nende võimalikust mõjust Eestile. Foto: Andres Haabu

Esmaspäeval on hommikuprogrammis külaline vabariigi presidendi majandusnõunik Heido Vitsur. Räägime maailmamajanduse trendidest ja nende võimalikust mõjust Eestile.

Euroopa tootjate tulemused on olnud oodatust kesisemad, USA Föderaalreserv langetas üle pika aja intressimäära, õhus on üha uued kaubandustollid ja Brexitist pole endiselt selgust. Mõni kasutab sõna "aeglustumine", mõni "jahedus" ja mõni räägib lausa kriisist. Heido Vitsur vastab küsimustele, millised on need arengud, mida peaksid lähiajal teraselt jälgima ettevõtjad ja otsustajad riigi tasandil.

Topia tootejuhi ja investori Kristjan Lepikuga teeme puust ja punaseks, miks on kõigi keelel ja meelel krüptoraha ning kas riikidel tasub karta Facebooki plaanitavat librat. Intervjuust selgub, milline peaks olema investori suhtumine krüptorahasse.

Hommikuprogrammi tuleb külla ka Teenusmajanduse Koja nõukogu liige Evelyn Sepp, kellega tuleb tema Äripäevas ilmunud essee ainetel teemaks Tallinna juhtimisprobleemid ja nähtav visioonipuudus.

Stuudios on uudistetoimetaja Tiiu Taal ja saatejuht Neeme Korv.

11.00–12.00 "Kuum tool". Viimane nädal tõi kaasa uudiseid nii metanoolitehase kui ka Tallinna–Helsingi tunneli rindelt, kellele positiivseid, kellele negatiivseid. Kas Eestis on suurprojektid üldse võimalikud? Mis tingimused peavad olema täidetud? Mida õppisime puidurafineerimistehase juhtumist? Selle üle arutlevad ettevõtja Raivo Hein ja riigihalduse minister Jaak Aab. Saatejuht on Priit Pokk.

12.00–13.00 "Juhi jutud". Saates on külas 20 aastat erinevate valdkondade ettevõtteid juhtinud Kadi Lambot, kes kasvatab praegu suureks erameditsiinikeskust Confido. Räägime, miks tähendab juhtimine probleemide lahendamist, miks ta juhina erinevatel aladel on läbi löönud ning sellest, kuidas juhtida nii, et ka juht terveks jääks. Saatejuht on Rivo Sarapik.

13.00–14.00 "Äritehnoloogia saade". Juulis-augustis on Eestis toimunud mitu meediatähelepanu pälvinud küberrünnakut, muu hulgas pankade ja telekommunikatsioonifirmade klientide vastu. Kuidas sellist rünnakut ära tunda ning mida saab tavainimene enda kaitsmiseks teha, räägivad äritehnoloogia saates Elisa Eesti ärikliendiüksuse juht Margus Vaino ja LHV panga infoturbejuht Tiit Allas. Saatejuht on Indrek Kald.

15.00–16.00 "Lavajutud". Paavo Nõgene on tippjuht, kes proovikivisid ei pelga. Juhtimisalaseid ideid kogub ta eeskätt teistelt juhtidelt, mitte juhtimisõpikutes näpuga järge ajades. Mehel, kelle jaoks kultuur on osa DNAst, on rääkida nii kultuuri ja ettevõtluse ühisest vereringest kui ka välja tuua, milles üks valdkond teiselt parema tuleviku nimel šnitti võiks võtta. Saade on salvestatud 2019. aasta maikuus Pärnu juhtimiskonverentsil.

Tallinki juhi, endise kultuurivaldkonna tippjuhi vestluskaaslane on kultuuriajakirjanik Joonas Hellerma.

Kuulake Äripäeva raadiot 92,4 MHz või siit.