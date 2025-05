Tagasi 06.05.25, 06:00 Automüüja: riik jätku jõumeetodid, laadimistaristu eest hoolitseb vaba turg Elektriautode müügis on suur potentsiaal ja põhjuseid, mis on siiani takistanud nende soetamist, jääb järjest vähemaks, kirjutab Veho Eesti tegevjuht Keijo Kaasik Infopanga konkurentsiraportis.

Veho Eesti tegevjuht Keijo Kaasik.

Foto: Erakogu

Kahtlemata raputas 2025. aastast kehtima hakanud automaks meie autoturgu korralikult ning pärast aastalõpu ostubuumi on uus aasta kõigile automüüjatele rahulik. Samas näeme, et pikemas perspektiivis ei kao inimeste vajadus endale sõidukit soetada kuhugi ja juba mõne aja pärast ootame müügimahtude järk-järgulist taastumist.

Maksu tulek pani eelmise aasta lõpus ilmselt paljusid endale sõidukit ära ostma, aga lõppkokkuvõttes on auto siiski paljudele inimestele hädavajalik transpordivahend ja automaksu pärast see ostmata ei jää. Pigem nügib see ehk nii mõnedki inimesed vaatama keskkonnasäästlikumate sõidukite poole.

Eurodirektiivide asemel vaba turumajandus

Elektriautode müügis on suur potentsiaal ja põhjuseid, mis on siiani takistanud nende soetamist, jääb järjest vähemaks. Ühelt poolt soodustavad nende ostu maksuerisused, hinnavahe tavaautodega kahaneb pidevalt ning ka elektriautode laadimistaristu on täna elektriauto või laetava hübriidauto kasutamiseks Eestis juba täiesti piisav.

Sestap peaks väga tõsiselt mõtlema sellele, kas ja kui palju on mõistlik järgida Euroopast tulnud energiatõhususe direktiivi kirjutatud laadimiskohtadega seotud nõudeid. Iga teatud kilomeetri taha laadimispunktide rajamine on kallis ja sageli ka mõttetu. Laadimistaristu arengut peaks Euroopa direktiivi asemel edasi reguleerima vaba turumajandus.