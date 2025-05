Ain Hanschmidt värskest tehingust: kui kuulsime, et Helenius ei osta, siis hakkasime läbi rääkima

Hanschmidt ütles, et Infortar alustas läbirääkimisi Estonia Farmide ostuks sisuliselt kohe, kui oli selgunud, et Joakim Helenius ikkagi ei osta Estonia Farme . Tegelikult tundis Infortar huvi juba eelmise aasta sügisel, sest nad soovisid oma tegevust põllumajanduses laiendada. Toona käis Infortar Estonia Farmide omanikega ka rääkimas, aga müüjad küsisid Hanschmidti jaoks liiga kõrget hinda.

Pärast Heleniuse ebaõnnestunud tehingut pöördus Infortar taas põllumajandusfirma poole ning sai aru, et tegelikult hind nii kõrge ei ole ja Estonia Farmid sobivad hästi nende äriplaani. Ka Halinga ostmise kogemus oli andnud Infortarile kindlust, et Estonia Farmid ära osta.

Tehing peab saama veel konkurentsiameti heakskiidu, seejärel tuleb 5% kogu Eesti piimatoodangust Infortari farmidest.

Tehingu hinda osapooled esialgu ei avalda. Tehingut aitas rahastada Swedbank.

Kui Helenius ütles mullu detsembris , et tegemist on põllumajandusajaloo suurima tehinguga, siis Hanschmidt nõustub sellega. “Mitmesaja aasta jooksul on harva selliseid tehinguid,” ütles Infortari omanik.