Eelnõu: sideettevõtjad peavad julgeoleku huvides kooskõlastama oma arendusplaanid riigiga

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kert Kingo (vasakul) peavad sideteenuste pakkujad arvestama riiklike riskihinnangutega, sest vaid nii saavad saab ühiskond jätkuvalt usaldada avalikult pakutavaid sideteenuseid. Foto: Liis Treimann

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kert Kingo saadab kooskõlastusringile sideteenuse osutamise ja sidevõrkude tehniliste nõuete määruse muutmise eelnõu, mille kohaselt peavad sideettevõtjad edaspidi kooskõlastama sidevõrkudes kasutatava tehnoloogia Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametiga.

Minister Kert Kingo sõnul on Eesti üks juhtivaid digiriike ja meie ühiskonna sõltuvus e-teenustest ja IKT taristust on väga suur. „Seetõttu on IKT süsteemide turvalisus ja tehnoloogia usaldusväärsus kriitilise tähtsusega. Plaanis on pöörata enam tähelepanu riskidele, mis on seotud tehnoloogia kasutamisega sidevõrkudes, seda eriti elutähtsat teenust pakkuvate ettevõtjate osas,“ selgitas minister.