Raadiohommikus: miks ülikoolid välistudengitele ära ütlevad ja kas Eesti palkas huvide konfliktis USA advokaadi?

Martin Helme poolt palgatud advokaat on esindanud ettevõtet, mis tegeles rahapesuga läbi Danske Banki Eesti filiaali. Foto: Äripäev/Scanpix

Kolmapäeva uurime Äripäeva hommikuprogrammis, miks nii Tallinna Tehnikaülikool kui ka Tallinna Ülikool on otsustanud, et teatud riikidest välistudengid jäetakse algaval õppeaastal ukse taha. Kas kõik ikka on nii, seda selgitab Tallinna Ülikooli rektor Tiit Land.

Endine pikaaegne prokurör ja ühingu Korruptsioonivaba Eesti juht Steven-Hristo Evestus aitab mõista, mis toimub rahandusministri palgatud USA advokaadi ümber, kes peaks aitama Eestil saada kätte raha, mida USA võib välja nõuda siin rahapesukahtluse saanud pankadelt.

Räägime ka Eesti kasutatud autode turust – kuidas turg koroonaviiruse esimese laine mõjud üle elas, mis muutus ja kas ostjad käituvad nüüd kuidagi teisiti. Teemat avab AMTELi tegevjuht Arno Sillat.

Jutuks tulevad ka idufirmad, kes muudkui kaasavad raha, nagu poleks majanduslangust olemaski.

Hommikuprogrammi veavad Äripäeva ajakirjanikud Urmas Jaagant ja Ken Rohelaan.

Päev jätkub nelja saatega.

10.00-11.00 "Sisuturundussaade". Vandeadvokaat Karin Ploom advokaadibüroost Lindeberg annab saates nõu, kuidas korrektselt müügilepingut vormistada. Ka näiteks auto või kinnisvara müügikuulutus on osa müügilepingust ja seega peab kuulutust koostades väga hoolas olema. Karin Ploom räägib juhtumitest, kus näiteks kiuslike naabrite mainimata jätmine müügitehingu käigus on osutunud suureks probleemiks ja et auto kütusekulu näitamisel ei saa alati tehase andmeid usaldada.

Saatejuht on Hando Sinisalu.

11.00–12.00 "Finantsuudised fookuses". Seekordne saade oli esmakordselt eetris tänavu veebruaris ja see lahkab Eesti investeerimiskultuuri ja ees ootavat pensionireformi.

Juttu tuleb sellest, kuidas valmistuvad raha väljavõtmiseks pangad, kuidas 90% pensionikogujaist muutusest kaotavad, kuidas suur osa raha lendab piltlikult lõkkesse ning kuidas viia inimesteni arusaam, et ise peab säästma ja investeerima ning miks investorid riske ei julge võtta.

Saates on külas ettevõtja, Naisinvestorite Klubi asutaja ja investor Kristi Saare ning Luminor Eesti investeerimis- ja riskianalüüsi tiimijuht Anton Skvortsov.

Saadet juhib Paavo Siimann.

13.00–14.00 "Ükssarvikute kasvulava". Eesti haridustehnoloogia ettevõtted kasutasid eriolukorrast tingitud kaugõpet kasvuvõimalusena. Näiteks haridusliku mobiilirakenduse ALPA Kids kasutajate arv kasvas 664%. Kui enne kriisi kasutati Alpa Kidsi 36 riigis ja 129 linnas, siis nüüd juba 83 riigis ja 570 linnas. Virtuaalset õpetajate toa teenust pakkuv Clanbeat sai kriisiajal nädalas tavapärase viie huvi tundva kooli asemel aga päringuid 500 koolilt.

Saates räägivadki idufirma Clanbeat juht ja asutaja Kadri Tuisk ning Alpa Kidsi asutaja ja tegevjuht Kelly Lilles sellest, milline oli kevad, koroonakriisi ja distantsõppe periood ettevõtte jaoks, mis tingis kiire kasvu, milliseid muutusi ja kulusid enda tehnoloogia tasuta pakkumine koolidele, lasteaedadele ja lapsevanematele kaasa tõi, millised on idufirmade plaanid järgmiseks poolaastaks, millistele turgudele kavatsetakse laieneda ning kuidas ollakse valmis sügiseks, uueks õppeaastaks ja selleks, kui peaks tulema võimalik viiruse teine laine.

Saatejuht on Signe Sillasoo.

15.00–16.00 "Juhtimislabor". Kordamisele tuleb esmakordselt mai alguses eetris olnud saade, kus Jardin OÜ tegevjuht Kaisa Moora räägib, kuidas oli ligi kaheksa aastat tagasi otse koolipingist ettevõtte arendusjuhiks tulla. Lisaks õpikutarkuse ning päriselu vastuoludele tuleb saates juttu sellestki, miks enamik traditsioonilisi koosolekuid on raisatud aeg ning kuidas võiks tegelikult infot tõhusalt liigutada, kuidas kompromissid ja eesmärgid ühte paati mahutada ning kuidas oma ideid teistele maha müüa.

Saadet juhib Kairi Pärt.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

Kuulamislingi ja nädala saatekava leiate siit.