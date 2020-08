Petturid said telefonipettustega üle 100 000 euro

Foto: Meeli Küttim

Viimastel nädalatel on Eestit tabanud telefonipettuste laine, mille raames on justkui oma pangast petukõne saanud sadu inimesi, kellelt tänaseks kokku välja petetud enam kui 100 000 eurot, hoiatab pangaliit.

„Kõned näivad usutavad – helistatakse justkui panga numbrilt ning uuritakse, kas klient on äsja teinud sisseostu mingis veebipoes või väidetakse mõnel muu legendi abil, et kliendi arvelt on just raha varastatud ning et edasise varguse ära hoidmiseks tuleb kasutajal nüüd kohe oma salasõnad, paroolid, kaardiandmed või muu delikaatne informatsioon telefoni teel helistajale edasi anda. Kiire ja reeglina venekeelse jutuga aetakse inimene segadusse ning mängitakse tema hirmuga raha kaotada,” rääkis pangaliidu infoturbe toimkonna juht Tiit Hallas.