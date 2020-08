Raadiohommikus: parima juhi valimine ja miljoneid kaasanud idufirma

Esmaspäevase raadiohommiku põhirõhk läheb juhtimisele. Nimelt selguvad algaval nädalal kolm inimest, kelle valis žürii konkursil Parim Juht 2020 finaali.

Räägime sel puhul žürii liikmete, Tööandjate Keskliidu juhi Arto Aasa, Parim Juht 2019 Jaanus Vihandi ja Personalijuhtimise Ühingu PARE juhi Kärt Kinnasega sellest, miks on kriis juhtimiseks hea aeg ja mida pöördelised ajad juhtidele õpetavad ning kuidas valida aasta parimat juhti.

Samuti teeme juttu 5 miljonit eurot kaasanud Eesti idufirma TaxScouts asutajatega. Kaupo Kõrv ja Mart Abramov räägivad ettevõtte plaanidest ja sellest, kuidas eksportida välismaal hämmeldama panev Eesti tulude deklareerimise lihtsus ka teistesse riikidesse.

SEB panga analüütik Mihkel Nestor aga aitab selgitada, mis toimub meie tähtsal eksporditurul Rootsis. Teises kvartalis kahanes Rootsi majandus vähem kui koroonale rangemalt reageerinud riikides nagu Saksamaa, Prantsusmaa ja Itaalia.

Hommikuprogrammi veavad saatejuht Rivo Sarapik ja uudistetoimetaja Indrek Mäe.

Päev jätkub kolme saatega

11.00-12.00 "Äripäev eetris". Nädala olulisematel teemadel vestlevad ajakirjanikud Indrek Mäe, Urmas Jaagant ja Pille Ivask.

13.00-14.00 "Tööstusuudised". Selles tööstus uudiste kordussaates Keskendume tehnoloogiale ja haridusele. Saates on tehnikateadlane ja TalTechi inseneriteaduskonna mehaanika ja tööstustehnika instituudi vanemlektor Priit Põdra, kes räägib tehnikaharidusest, tööstusseadmete hooldusest, inseneridest ja paljust muust.

Saadet juhib Harro Puusild.

Saadet toetavad Radius Machining ja Hansavest.

15.00-16.00 "Lavajutud". Saade on salvestatud juuni alguses toimunud Teeninduskonverentsil. Saates kõlab kaks teenindusteemalist kogemuslugu.

Esmalt kuuleb restoraniärimehe Kristjan Peäske mõtisklust sellest, milline peaks olema ühe restorani juhtimisstiil ning kuidas inimesi värvata. Peäske räägib, kuidas tema juhtimisalane maailmavaade on ajas teinud 180 kraadise pöörde võrreldes nooruspõlvega.

Teisena kõneleb klienditeeninduse coach Jüri Kriisemann sellest, et müüv teenindus on õige juhtimise küsimus. Kriisemann räägib muu hulgas sellest, et igale tagasisidele ei pea reageerima.

