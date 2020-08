Korrumpeerunud riikides valitsevad priskemad ministrid

Keskerakonna ministrid Jüri Ratas, Tanel Kiik, Taavi Aas, Mailis Reps ja Jaak Aab. Foto: Liis Treimann

Endistes Nõukogu Liidu riikides on korrumpeerunumad need riigid, kus poliitikud on ülekaalulisemad. Eesti on omapärases uuringus priimuste seas.

Inglismaa linnakeses nimega High Wycombe kaalutakse igal aastal rahva silme all ära, kui palju linnapea kaalub. 1678. aastast alguse saanud traditsiooni eesmärk on kindel olla, et linnapea maksumaksja kulul liiga hästi ei ela. Kui linnapea on juurde võtnud, saadab rahvas teele sajatusi, kui aga alla võtnud, saadetakse teele rõõmuhõikeid. Linnarahva jaoks on tänapäeval mõistagi tegemist naljaga, kuid värske uuring vihjab, et nad sajandeid tagasi võis linnarahvas seda traditsiooni juurutades millelgi suurel jälil olla.