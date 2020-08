Eesti Energia ostab Leedus konkurendilt kogu tuulepargi toodangu

Tuulikud Leedus Foto: Panthermedia/Scanpix

Leedu tuuleenergiaettevõtte E energija ja General Electric on Leetu rajamas riigi suurimat tuuleparki, mille kogu toodangu ostab kümne aasta jooksul ära Eesti Energia.

Eesti riigifirma on seni Leedus klientidele müünud omatoodetud elektrit. Kohalikku taastuvenergiat on õnnestunud ka turul reguleeritud hinnast soodsamalt müüa. Kontserni taastuvenergiaettevõttele Enefit Green kuulub seal viis tuuleparki ning ligi pool ettevõtte aastasest tuuleelektri toodangust tuleb just Leedust. Ettevõtte juhatuse liikme Margus Valsi sõnul panustab ettevõte nii taastuvenergia arendamisse kui tegutseb selle kokkuostjana.